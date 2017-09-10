عبّر الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن سعادته الكبيرة بعد قيادته لناديه السد للفوز بلقب كأس “السوبر” القطري على حساب الدحيل.

وقال بونجاح :”سعيد بالفوز وبالهاتريك، المباراة كانت صعبة ونجحنا فى تقديم الأفضل، وتقدمنا فى ظل تعليمات المدرب النجاعة”.

وأضاف مهاجم السد :”فى الشوط الثاني لعبنا على الهجوم المرتد حتى سجلنا الرباعية”، ليُهدي بعدها اللقب للجماهير التي ساندته.

حمرون: أجواء المباراة كانت صعبة

أكد الجزائري يوغرطة حمرون على أنّ المباراة أمام الدحيل كانت قوية في اجواء صعبة مُناخية، وطقس حار جدا أرهق اللاعبين.

وصرح متوسط الميدان :”قاتلنا من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز بالمباراة والتتويج باللقب، والحمد لله نجحنا في تحقيق هدفنا” .

وأضاف قائلا :”سعادتنا كبيرة بالانتصار في بداية الموسم والنتيجة المميزة المُحصل عليها إضافة للمستوى الذي ظهر به الفريق رغم الغايابات”.

وواصل لاعب “شيتوا بوخاريست” السابق :”اللقب بمثابة دافع معنوي للإستمرار في التفوق بباقي بطولات الموسم، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فيها”.

ووجّه حمرون التهنئة إلى الجماهير السداوية بالفوز بالبطولة، وطالبهم باستمرار الدعم والمساندة للفريق.