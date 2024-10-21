بونجاح: “سعيد بتسجيل ثلاثية والأهم هو تحقيق الفوز”

ثمّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الفوز الأخير الذي حققه رفقة ناديه الشمال، في مباراتهم أمام نادي العربي.

وصرّح بونجاح، عقب فوزهم أمام نادي العربي بخماسية مقابل هدفين: “خضنا مباراة صعبة ضد العربي الذي يملك لاعبين معروفين”.

كما أضاف: “عملنا لأسبوع كامل في التدريبات تحضيرا لهذا اللقاء، ولعبنا على جزئيات صغيرة واستغلينا الفرصة لتسجيل أهدافنا”.

وبخصوص ثلاثيته في هذه المواجهة قال مهاجم الخضر: “وفّقني الله وسجلت “هاتريك”، أنا سعيد بذلك، لكن يبقى الأهم هو الفوز، الذي جاء بفضل كل زملائي اللاعبين الذين أدوا مباراة كبيرة”.

وتابع بغداد بونجاح: “أعمل دائما على مساعدة فريقي هجوميا، ودفاعيا، من أجل تحقيق الأهم وهو الفوز”.