بونجاح: ” سليماني عنده الخبرة اللازمة وسأتعلم منه”

إعتبر مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح أن اللاعب الذي يكون أكثر جاهزية سيكون أساسيا في المنتخب الوطني خلال لقاء غامبيا المقبل.

وتحدث بونجاح في تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله إلى مطار هواري بومدين ظهيرة اليوم الإثنين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري قائلا :

“في الفريق الوطني اللاعب “لي يكون مليح هو اللي يلعب”..هنالك لاعبين ممتازين مثل سليماني الذي يملك الخبرة وإنشاء الله نتعلم منه “.

أنا لاعب مثل اللاعبين، وهذه إختيارات المدرب، ولا يمكنني الحكم إذا كاين هناك مستوى أو لا، هذه أول مرة للمدرب ومزال ما يعرفش اللاعبين