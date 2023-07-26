بونجاح: “سندخل مواجهة الوداد بنية تحقيق الفوز”

أبدى الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عزمه رفقة ناديه السد القطري، على دخول غمار البطولة العربية للأندية بقوة، من خلال تحقيق الفوز أمام الوداد المغربي.

ونقلت إدارة نادي السد، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، التصريحات التي أدلى بها بونجاح، في الندوة الصحفية.

وقال الدولي الجزائري بخصوص مباراتهم أمام الوداد المغربي: “نعرف جيدا قيمة الوداد المغربي، وسندخل هذه المواجهة من أجل الفوز”.

يذكر أن بغداد بونجاج، يبشار غدا الخميس، رفقة ناديه السد القطري، مغامرتهم في البطولة العربية الجارية بالسعودية، بمواجهة الوداد المغربي، ضمن الجولة الاولى من المجموعة الثانية.