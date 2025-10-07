بونجاح: “سنقدم أداء قويا أمام الصومال”

أكد مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح، أن العناصر الوطنية عازمة على تقديم أداء قوي، أمام الصومال، هذا الخميس، في المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 9 وما قبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2026.

وفي فيديو مقتضب نشرته “الفاف” على هامش انطلاق تربص أكتوبر، أمس الاثنين. سئل بونجاح عن الأجواء التي ينظرها بمسقط رأسه بوهران، أين ستقام مواجهة “الخضر” والصومال، بأرضية “ميلود هدفي”.

ورد هداف نادي الشمال: “سنكون بقوة.. سنصنع أجواء رائعة ونحقق الفوز إن شاء الله”.