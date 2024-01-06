بونجاح: “سنواجه منتخبات وقوية في الـ”كان” وعلينا التحضير جيدا”

تحدث مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، عن سير تحضيراتهم لنهائيات أمم إفريقيا، بما فيها مباراتهم التحضيرية الأخيرة الطوغو.

وصرح بونجاح، للموقع الرسمي “للفاف”، عقب الفوز بوديتهم أمام الطوغو: “نحن على أبواب نهائيات امم إفريقيا، وخوض مباريات تحضيرية في هذه الأجواء المناخية مفيد لنا”.

كما أضاف: “لم تكن تهمنا النتجية في المبارة التحضيرية أمام الطوغو، بقدر ما يهمنا الآداء، كونا سنواجه منتخبات قوية خلال “كان” كوت ديفوار”.

وتابع بغداد بونجاح: “الأهم اننا خرجنا بدون تسجيل اصابات، وسنواصل تحضيراتنا لنهائيات أمم إفريقيا، بخوض مباراة تحضيرية أخرى أمام بورندي”.