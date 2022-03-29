بونجاح سيكون حاضرا سهرة اليوم بملعب تشاكر

رغم أنه ليس معنيا بمباراة اليوم. الا ان مهاجم السد القطري بغداد بونجاح سيكون حاضرا في مباراة سهرة اليوم بملعب تشاكر.

كما وجه مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي الدعوة لبونجاح من أجل حضور المباراة مناصرا لزملائه من المنصة الشرفية.

كما لمح بغداد عبر تغريدة له الى سفره نحو أرض الوطن لمتابعة المباراة من داخل الملعب مقاسمة الخضر فرحة التأهل الى كأس العالم في حال تحقيق هذا الهدف.

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