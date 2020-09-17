بونجاح ضمن إهتمامات عملاق تركيا

يتواجد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، ضمن إهتمامات نادي فينر بخشة التركي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة “فوتو ماتش” التركية، أن مسؤولي فينر بخشة، يضعون بونجاح، ضمن قائمة اهتماماتهم، قصد تدعيم الفريق تحسبا للموسم الجديد.

ويسعى النادي التركي، للظفر بخدمات مهاجم الخضر، قصد تعويض رحيل مهاجمهم فيدات موريكي، الذي انضم لنادي لاتسيو.

وفي حال إصرار مسؤولي فينر بخشة، على خدمات بغداد بونجاح، سيجدون أنفسهم أمام مهمة صعبة لاقناع نظرائهم من السد، لبيع عقده، بالنظر لقيمته في الفريق، وتمسك المدرب تشافي هيرنانديز بخدماته.