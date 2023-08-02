بونجاح ضمن التشكيلة المثالية في البطولة العربية

تواجد الدولي الجزائري بغداد بونجاح في تشكيلة الأسبوع المثالية للبطولة العربية في جولتها الثانية.

وحصد بونجاح الإنجاز الشخصي، بعد تألقه اللافت للانتباه مع فريقه السد القطري خاصة في المباراة الماضية التي كان بطلها الوحيد.

وتواجد ابن مدينة وهران رفقة عدد من النجوم أبرزهم المهاجم كريم بن زيمة إلى جانب تيليسكا وبروزوفيتش.

كما غاب عن التشكيلة المثالية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم تألقه اللافت للانتباه في مباراة الاتحاد المونيستيري.

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