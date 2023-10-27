بونجاح ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

حظي الدولي الجزائري بغداد بونجاح، بالاعتراف، نظير تألقه الكبير رفقة ناديه السد القطري، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وكشفت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، اخنيار بونجاج، ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة.

كما يأتي اختبار مهاجم الخضر، في هذه القائمة، نظير تألقه مع السد، في المواجهة التي جمعتهم بفريق الفيصلي الأردني.

يذكر أن بغداد بونجاح، سجل ثلاثية كاملة، ساهم من خلالها، في فوز السد بسداسية، على حساب نادي الفيصلي الأردني.