بونجاح ضمن تشكيلة السد تحسبا للقمة القطرية

يتواجد الدولي الجزائري بغداد بونجاح ضمن التشكيلة الرئيسية لفريقه السد تحسبا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري القطري.

وستلعب المباراة ضمن الجولة الـ 13، حيث يسعى من تنشيطها بونجاح و رفقائه للفوز بها. و خطف نقاط الثلاث وتعزيز ريادة الترتيب.

ويملك نادي السد القطري 43 نقطة مبتعدا عن الوصيف الغرافة صاحب 41 نقطة، وفي حالة الفوز سيضيف الزعيم القطري إلى رصيده 3 نقاط جديدة. ليصبح في رصيده 46 نقطة، التي قد تكون كافية للفوز بالدوري المحلي.