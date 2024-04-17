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الرياضة

بونجاح ضمن تشكيلة السد تحسبا للقمة القطرية

بقلم عزيز طالبي
بونجاح ضمن تشكيلة السد تحسبا للقمة القطرية
بونجاح
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يتواجد الدولي الجزائري بغداد بونجاح ضمن التشكيلة الرئيسية لفريقه السد تحسبا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري القطري.

وستلعب المباراة ضمن الجولة الـ 13، حيث يسعى من تنشيطها بونجاح و رفقائه للفوز بها. و خطف نقاط الثلاث وتعزيز ريادة الترتيب.

ويملك نادي السد القطري 43 نقطة مبتعدا عن الوصيف الغرافة صاحب 41 نقطة، وفي حالة الفوز سيضيف الزعيم القطري إلى رصيده 3 نقاط جديدة. ليصبح في رصيده 46 نقطة، التي قد تكون كافية للفوز بالدوري المحلي.

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