بونجاح ضمن قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في القرن 21

صُنف المهاجم الدولي الجزائري، ولاعب السد القطري. بغداد بونجاح .ضمن قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تهديفا. في القرن الـ21.

وحسب تقرير أمس الأحد، لموقع “فوت أفريكا” المتخصص في شؤون الكرة الإفريقية، فإن مهاجم الخضر تواجد في القائمة، في المرتبة الثامنة بـ270 هدف.

كما تواجد، المهاجم بونجاح، رفقة العديد من نجوم القارة السمراء، على غرار صامويل إيتو، الذي تصدر القائمة برصيد 442 هدف، يليه ديدي دروغبا برصيد 363 هدف.