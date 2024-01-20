بونجاح: “ضيعنا فرصا كثيرة وهكذا حفزنا بلماضي”

تحسر بغداد بونجاح، صاحب “الثنائية” في مرمى منتخب بوركينافاسو، على الفرص الكثيرة التي ضيعها هجوم الخضر، خلال اللقاء الذي انتهى بهدفين لمثلهما.

وفي تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية، أوضح بونجاح، بأن توقيت اللقاء أمام بوركينافاسو، كان صعبا للغاية.

قبل أن يضيف: “رغم كل هذا دخلنا اللقاء بنية الفوز. وقدمنا أداء مميز في الشوط الأول، ولكننا فشلنا في التسجيل بسبب غياب التركيز”.

وختم بونجاح، الذي يتصدر قائمة هدافي الـ”كان” بـ 3 أهداف مناصفة مع إيميليانو نصوي. لاعب غينيا الاستوائية: “الناخب الوطني، حفزنا حينما قال لنا بين الشوطين هذه فرصتكم وحظوظكم لاتزال قائمة”.