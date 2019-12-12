بونجاح: “ضيعنا فوزا بنتيجة عريضة”

إعتبر الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، أن فريقه ضيع الفوز على نادي هيجين، بنتيجة عريضة، بسبب قلة التركيز.

وصرح بغداد بونجاح، عقب هذه المواجهة: “كان بإمكاننا تحقيق نتيجة كبيرة، لكننا أهدرنا الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى”.

وأضاف: “لم يكن لدينا التركيز الكافي أمام المرمى، ومن الضروري أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها، صعبنا المباراة على أنفسنا، حيث كان بإمكاننا الفوز بسهولة”.

وختم مهاجم الخضر: “مستوى الفريق المنافس أجبرنا على الظهور بهذا الآداء في هذه المباراة”.

يذكر أن بغداد بونجاح، سجل الهدف الأول لفريقه، وتحصل على جائزة رجل اللقاء، في المواجهة الإفتتاحية لكأس العالم للأندية التي انتهت بفوز السد بـ3-1.