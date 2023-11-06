بونجاح على رأس التشكيلة الأساسية للسد في دوري أبطال أسيا

يخوض الدولي الجزائري بغداد بونجاح، رفقة ناديه السد، ايوم الإثنين، لقاء العودة من دوري أبطال آسيا، في مواجهة الفيصلي الأردني.

وكشفت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية للفريق، والتي يتقدمها اسم بونجاج.

ويعول مدرب السد، على الفعالية الهجومية التي أبرزها مهاجمه الجزائري في مبارة الذهاب، لتحقيق الفوز بهذا اللقاء.

يذكر أن بغداد بونجاح، قاد ناديه السد لتحقيق فوز عريض بسداسية على الفيصلي، في لقاء الذهاب، بتسجيله ثلاثية كاملة،