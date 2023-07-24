بونجاح على رأس قائمة السد المعنية بمنافسة كأس العرب للأندية

يستعد المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لدخول غمار منافسة كأس الملك سلمان للأندية العربية، رفقة ناديه السد القطري.

وكشفت إدارة نادي السد، اليوم الإثنين، عبر “تويتر”، قائمة لاعبيها المعنيين بالمشاركة في هذه البطولة، وتصدر هذه القائمة اسم بونجاح.

كما يعول مسؤولي النادي القطري، على امكانيات وجاهزية مهاجمهم الجزائري، لقيادة الفريق للتتويج بلقب هذه البطولة.

يذكر ان بغداد بونجاح، سيخضو هذه المنافسة، رفقة ناديه السد، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من نادي الوداد، الأهلي الطرابلسي، والهلال السعودي.