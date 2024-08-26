بونجاح على رأس قائمة بيتكوفيتش في التربص المقبل للخضر

سيكون الدولي الجزائري بغداد بونجاح، نجم نادي الشمال الرياضي القطري، ضمن اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني.

وكشفت إدارة نادي الشمال الرياضي، اليوم الاثنين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تلقي بونجاح دعوة من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وعليه سيكون المهاجم الجزائري منتظرا بالجزائر في الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، للمشاركة في تربص الخضر.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض خلال تربص سبتمبر المقبل، مباراتين أمام غينيا وليبيريا، يومي 5 و10 سبتمبر على التوالي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.