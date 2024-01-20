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الرياضة

بونجاح: “فرصتنا للتأهل قائمة في الجولة الأخيرة”

بقلم محمد لمين صحراوي
بونجاح: “فرصتنا للتأهل قائمة في الجولة الأخيرة”
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أكد هداف الخضر في “كان” كوت ديفوار، بغداد بونجاح، برصيد 3 أهداف، بأن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل إلى ثمن النهائي قائمة، قبل جولة الختام أمام موريتانيا.

وقال بونجاح، عقب مباراة بوركينافاسو: “الحمد لله.. ربي ما خيبناش، كنا نريد الفوز، ولكن ارتكبنا أخطاء وتلقينا هدفا في آخر دقيقة”.

وأضاف الدولي الجزائري، في تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية: “حافظنا على تركيزنا وعدلنا النتيجة، ولكن المنافس سجل ضربة جزاء”.

وواصل بونجاح: “ورغم ذلك، بقينا مركزين ونجحنا في تسجيل هدف التعادل، رغم الأجواء الصعبة وليس سهلا اللعب تحت درجة حرارة جد مرتفعة”.

وختم بونجاح: “أمامنا فرصة للتأهل في المباراة الأخيرة، وسنسعى للفوز بها”.

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