بونجاح: “فيريرا وتشافي كان لهما دور كبير في مشواري”

كشف المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، عن أفضل المدربين الذين عمل تحت اشرافه خلال مسيرته الطويلة مع نادي السد القطري.

وصرّح بونجاح، في هذا الخصوص، لصفحة نادي السد: “كل المدربين الذين عملت معهم في السد مشكورين على ثقتهم في شخصي”.

كما أضاف: “المدرب فيريرا كان الأفضل بالنسبة لي، كوني تعلمت معه أشياءً كثيرة، شأنه شأن تشافي، الذي منحني الثقة، وتعلمت الكثير من خبرته في الملاعب”.

وتابع بغداد بونجاح: “هذان المدربان كان لهما دور كبير في مسيرتي الكورية، وتألقي مع نادي السد”.