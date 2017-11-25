بونجاح في “أسبيطار”.. يتفادى الأسوأ ومُدربه مُتحسر لإصابته

الرياضة
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بونجاح في “أسبيطار”.. يتفادى الأسوأ ومُدربه مُتحسر لإصابته
بقلم إسماعيل عشاش

قام نادي السد القطري، بإرسال الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مُباشرة لمُستشفى “أسبيطار” العالمي، بعد الإصابة التي تعرض لها، يوم الجمعة.

وأعلن الموقع الرسمي لـ”عيال الذيب”، بأن هدافه لايعاني من أي كسر، ولكنه سيخضع لـ “IRM” للتأكد من سلامة أربطة قدمه.

وعبر المُدرب “جيزوالدو فيريرا” عن حسرته قائلا :”أنا متأسف لبغداد، خاصة وأن المُشكل مُشابه لذلك الذي تعرض له بداية الموسم”.

وكانت التقارير الأولية الصادرة بخصوص مُهاجم المنتخب الوطني، غير مُطمئنة كثيرا وتُشير لإمكانية غيابه عن المُنافسة لبضعة أسابيع على الأقل.

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