بونجاح في التشكيلة المثالية للجولة ال5 من تشامبيانزليغ أسيا

تواجد النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مُهاجم السد القطري في التشكيلة المثالية للجولة ال5 من دور المجموعات لدوري أبطال أسيا.

وجاء إسم بونجاح في التشكيلة بعد تألقه المُلفت يوم الإثنين ضد الوصل الإماراتي وتسجيله ثنائية سمحت لفريقه بخطف النقاط الثلاث.

وبفضل ثنائيته الثالثة هذا الموسم في منافسة دوري أبطال أسيا تصدر إبن مدينة وهران قائمة هدافي المنافسة ب7 أهداف كاملة.

ويتواجد بغداد بونجاح لاعب الخضر في أحسن أحواله منذ عودته إلى المنافسة بعد الإصابة التي أبعدته عن الميادين لقرابة الشهرين.