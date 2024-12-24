بونجاح في القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الأهلي !

حلّ المهاجم الدولي الجزائري، ونجم الشمال القطري، بغداد بونجاح، بالعاصمة المصرية القاهرة، تحسبا للالتحاق بنادي الأهلي، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية مصرية.

وأفادت قناة ” OnTime Sports” المصرية، بأن بونجاح، يتواجد حاليا في القاهرة. تمهيدا للانضمام إلى الأهلي، الذي يريده في إطار تعزيز خطه الأمامي، تحسبا للمشاركة في مونديال الأندية.

كما أكدت القناة المصرية، بأن بونجاح، يتواجد حاليا في مفاوضات مع الأهلي المصري، واصفة إياها بـ “المفاوضات القوية”.

يأتي هذا في وقت كذّبت فيه تقارير قطرية، أخبار تواجد بونجاح في القاهرة. مبرزة بأن لاعب “الخضر” لن يغادر نادي الشمال، في فترة التحويلات الشتوية.