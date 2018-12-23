كشفت مصادر إعلامية قطرية، اليوم الأحد، أن الهدّاف الجزائري لنادي السد القطري بغداد بونجاح في طريقه للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار موقع “استاد الدوحة”، أن وجهة الهداف التاريخي للدوري القطري خلال الميركاتو الشتوي ستكون نادي ليستر سيتي بطل إنجلترا موسم 2015/2016.

ولم تشر التقارير عن قيمة تحويل بونجاح لكنها لن تتجاوز 15 مليون أورو حسب آخر المعلومات، ونادي السد مستعد لتسريح اللاعب.

وفي حال إنتقال بونجاح لليستر سيتي، سيكون رابع لاعب جزائري يحمل ألوان “الثعالب”، بعد رياض محرز، رشيد غزال وإسلام سليماني.