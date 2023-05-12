إعــــلانات
الرياضة

بونجاح في مهمة التتويج الثالث بكأس أمير قطر في مسيرته

بقلم فيصل زيان بوزيان
بونجاح في مهمة التتويج الثالث بكأس أمير قطر في مسيرته
  • 419
  • 0

يواجه المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفقة ناديه السد، اليوم الجمعة، منافسه في نهائي كأس أمير قطر، العربي.

وسيحتضن ملعب أحمد بن علي المواجهة بداية من الساعة 17.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر، أن يشارك المهاجم بونجاح أساسي في المواجهة، بعد مستوياته الجيدة مع فريقه مؤخراً، بعد ساهم في ختم ناديه البطولة في المركز الثالث.

كما يطمح مهاجم الخضر بغداد بونجاح لتحقيق اللقب للمرة الثالثة مع فريقه، بعد أن سبق له التتويج بنسخ 2019.2020، و 2020.2021.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/evsty
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر