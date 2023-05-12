بونجاح في مهمة التتويج الثالث بكأس أمير قطر في مسيرته

يواجه المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفقة ناديه السد، اليوم الجمعة، منافسه في نهائي كأس أمير قطر، العربي.

وسيحتضن ملعب أحمد بن علي المواجهة بداية من الساعة 17.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر، أن يشارك المهاجم بونجاح أساسي في المواجهة، بعد مستوياته الجيدة مع فريقه مؤخراً، بعد ساهم في ختم ناديه البطولة في المركز الثالث.

كما يطمح مهاجم الخضر بغداد بونجاح لتحقيق اللقب للمرة الثالثة مع فريقه، بعد أن سبق له التتويج بنسخ 2019.2020، و 2020.2021.