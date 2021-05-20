بونجاح: “كمشجع لريال مدريد أتمنى رؤية محرز بقميص الملكي” !

الرياضة
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بونجاح: “كمشجع لريال مدريد أتمنى رؤية محرز بقميص الملكي” !
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “بغداد بونجاح” دعمه الكبير لقائد الخضر “رياض محرز”، مؤكدا أن جميع الجزائريين فخورين بما يقدمه.

وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “محرز لاعب عالمي، وهو من بين أفضل 3 لاعبين في العالم بعد ميسي وكريستيانو”.

وأضاف: “عدم تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام سيكون ظلما له، لأنه فعل كل شيء وفي طريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “أعتقد أن مشكلة البالون دور هذا الموسم هي كأس أمم أوروبا التي قد تعيق تتويج محرز بها”.

وختم كلامه: “كمشجع لريال مدريد أتمنى رؤية محرز بقميص الملكي”.


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