بونجاح: “كمشجع لريال مدريد أتمنى رؤية محرز بقميص الملكي” !

أبدى النجم الجزائري “بغداد بونجاح” دعمه الكبير لقائد الخضر “رياض محرز”، مؤكدا أن جميع الجزائريين فخورين بما يقدمه.
وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “محرز لاعب عالمي، وهو من بين أفضل 3 لاعبين في العالم بعد ميسي وكريستيانو”.
وأضاف: “عدم تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام سيكون ظلما له، لأنه فعل كل شيء وفي طريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا”.
وتابع: “أعتقد أن مشكلة البالون دور هذا الموسم هي كأس أمم أوروبا التي قد تعيق تتويج محرز بها”.
وختم كلامه: “كمشجع لريال مدريد أتمنى رؤية محرز بقميص الملكي”.
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