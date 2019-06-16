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بونجاح: “لا توجد منافسة بيننا”

الرياضة
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بونجاح: “لا توجد منافسة بيننا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مهاجم المنتتخب الوطني، بغداد بونجاح، أنه لا يعتبر أندي ديلور، منافسا في خط هجوم الخضر، بما أن الكل يعمل لصالح المنتخب الوطني.

وصرح بغداد بونجاح: “بالنسبة لي لا توجد منافسة بيننا، كل لاعب متواجد هنا لديه مكانته في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “كل لاعب يحاول استغلال الفرصة التي تمنح له لتأكيد امكانياته، من خلال تقديم أفضل مالديه للفوز بالمباريات”.

وبخصوص ودية مالي، صرح بونجاح: “مواجهة مالي ستكون صعبة، بالنظر لإمتلاكهم لاعبين من المستوى العالي”.

وتابع: “في هذه المواجهة الودية، لا تهمنا النتيجة بقدر ما يهمنا الآداء، والتعود على الأجواء، بالرغم من ذلك نتمنى الفوز، لدخول “الكان”، بتركيز عال، وبقوة”.

وختم بغداد بونجاح: “صححنا بعض الأخطاء المسجلة خلال وديتنا أمام بورندي، وهذا هو الهدف من هذه المباريات الودية”.


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