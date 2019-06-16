بونجاح: “لا توجد منافسة بيننا”

أكد مهاجم المنتتخب الوطني، بغداد بونجاح، أنه لا يعتبر أندي ديلور، منافسا في خط هجوم الخضر، بما أن الكل يعمل لصالح المنتخب الوطني.

وصرح بغداد بونجاح: “بالنسبة لي لا توجد منافسة بيننا، كل لاعب متواجد هنا لديه مكانته في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “كل لاعب يحاول استغلال الفرصة التي تمنح له لتأكيد امكانياته، من خلال تقديم أفضل مالديه للفوز بالمباريات”.

وبخصوص ودية مالي، صرح بونجاح: “مواجهة مالي ستكون صعبة، بالنظر لإمتلاكهم لاعبين من المستوى العالي”.

وتابع: “في هذه المواجهة الودية، لا تهمنا النتيجة بقدر ما يهمنا الآداء، والتعود على الأجواء، بالرغم من ذلك نتمنى الفوز، لدخول “الكان”، بتركيز عال، وبقوة”.

وختم بغداد بونجاح: “صححنا بعض الأخطاء المسجلة خلال وديتنا أمام بورندي، وهذا هو الهدف من هذه المباريات الودية”.