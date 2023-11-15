بونجاح: “لا يمكننا نسيان مباراة الكاميرون ونطمح لافتتاح تصفيات المونديال بفوز”
بقلم كريم تيغرمت
عاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح. للحديث عن المباراة الفاصلة التي جمعتهم بمنتخب الكاميرون، كما أكد عزمه رفقة الخضر لافتتاح تصفيات المونديال بفوز.
وصرح بونجاح، لتلفزيون “النهار”: “لا يمكننا نسيان مباراة الكاميرون مدى الحياة، ستبقى راسخة في أذهاننا”.
كما أضاف: “المباريات الأولى في تصفيات كأس العالم جد مهمة، ونحن عازمون على حصد أول ثلاثة نقاط لنا في المجموعة”.
وتابع بغداد بونجاح: “كل المباريات صعبة، ونعمل بجد لتحقيق الفوز، كما نسعى لتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف التي قد تفيدنا مستقبلا”.
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