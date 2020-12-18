بونجاح:” لدينا لاعبين قصار القامة ولم نتعود على الكرات العالية”

أكد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح أن فريقه السد القطري كاد أن يخسر نهائي كاس امير قطر بسبب اللاعبين أصحاب القامة القصيرة.

وتحدث بونجاح بعد نهاية المباراة لقناة الكاس القطرية عن الصعوبات التي واجهها فريقه في الشوط الثاني أمام فريق العربي قائلا:

“مبروك الفوز للجماهير المسؤولين والطاقم الفني، اللاعبين لم يقصرا، مباراة الكاس تلعب على تفاصيل صغيرة، لإنه يتوجب استغلال الفرص جيدا”.

“استحوذنا على الكرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني ضغطوا علينا كثيرا، من خلال الاعتماد على الكرات الطويلة، إلا أننا لسنا متعودين على هذه الطريقة، لأن لاعبينا تقريبا كلهم قصار القامة”.

” نحن نعمل من أجل التتويج بالكاس الأسيوية والوصول إلى النهائي لأننا نصل إلى نصف النهائي منذ سنتين”.