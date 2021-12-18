بونجاح: “لعبنا 6 مباريات في 20 يوم ومن الصعب المواصلة بنفس الريتم”

أعرب المهاجم الدولي جزائري بغداد بونجاح عن سعادته بعد تتويج الخضر بكأس العالم للمنتخبات العربية أمسية اليوم السبت أمام المنتخب التونسي.

وتحدث بغداد بونجاح لقناة المأس بعد نهاية المباراة عن سر التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الأول عن طريق أمير سعيود قائلا:

“الحمد لله إشتغلنا كمجموعة واحدة جماهيرنا ساندتنا بشكل كبير، بقينا مركزين حاولنا عدم تلقي هدف، وأتيحت لنا الفرصة، وسجلنا هدف”

وأضاف: “في 20 يوم لعبنا 6 مباريات، كل 3 أيام مباراة قوية، ومن الصعب المواصلة على نفس المستوى لكن الحمد لله تمكنا من التتويج في نهاية المطاف”.