بونجاح لـبلماضي :”ليس لدي وقت لأُضيعه”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن حديث جمعه بالدولي الجزائري، بغداد بونجاح، يُظهر حماسة هذا الأخير للتألق في المُستوى العالي.

وصرّح لموقع “بي إن سبورتس” الفرنسية :”بغداد لديه عقلية مفادها، ليس لدي وقت لأضيعه، لأنه إلتحق بالخضر في سن مُتأخرة”.

وواصل :”لقد إنتظر طويلا من أجل الحصول على فُرصته، وعندما منحتها له عرف كيفية إستغلالها، ورد فوق أرضية الميدان بإقتدار”.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء”، بأن هداف السد القطري، سيكون رأس الحربة الأساسي خلال “الكان 2019” بمصر.