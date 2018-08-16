بونجاح: “لقب البطولة لن يفلت من الزعيم” !

أكد “بغداد بونجاح” لاعب “السد القطري” أنه يهدف لقيادة فريقه لتحقيق الفوز بلقب “البطولة” هذا الموسم ولا يعتبر الفوز بلقب الهداف أولوية.

وقال بونجاح في حوار أجراه مع موقع “مؤسسة دوري نجوم قطر“: “انا الآن في كامل لياقتي وأتمنى أن أواصل المشوار مع الزعيم في الإستحقاقات المقبلة”.

وأضاف: “أتوقع أن يكون موسما رائعا، فحتى الآن الأمور تسير بشكل ممتاز، قمنا بتحضيرات جيدة وكما يقال البداية الجيدة نصف النجاح”.

وتابع: “كنت قريبا من تحقيق لقب الهداف الموسم الماضي، لكنه ذهب للاعب الدحيل يوسف العربي بفارق هدف وحيد، كما أني غبت في بعض المباريات بسبب الإصابة وهو ما أبعدني عن سباق الهدافين”.

وأردف: “ما يشغلني أساسا هو مساعدة فريقي على تحقيق الألقاب، الإنجازات الشخصية فهي ثانوية بالنسبة لي”.

وختم كلامه: “لدينا مجموعة قوية من اللاعبين وبإمكاننا الفوز بلقب البطولة”.