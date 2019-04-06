بونجاح: ” لقب الهداف التاريخي للدوري القطري جاء بفضل الله”

أعرب اللاعب الدولي الجزائري لنادي السد القطري بغداد بونجاح عن سعادته عقب تتويجه بلقب الدوري، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الهداف التاريخي للدوري القطري.

وأجرى بونجاح حوارا مطولا مع موقع كوورة العربي، تحدث من خلاله عن التتويجات التي حققها هذا الموسم مع فريق السد قائلا:

“الحمد لله، نجحت في إحراز عدد كبير من الأهداف هذا الموسم، أهلني لأن أكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري القطري، والفضل يعود في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، إلى زملائي اللاعبين الذين لم يبخلوا علي بالمساندة، والدعم داخل الملعب، وخارجه”.

وأضاف: ” تفكيري في خدمة فريقي، والمساهمة معه في الحصول على درع الدوري كان أكبر بكثير من التفكير في أي أمر آخر، والمنافسة على لقب الهداف لم تشغلني على الإطلاق. هدفي الأهم كان الحصول على درع الدوري، وهو ما تحقق بالفعل”.