بونجاح :”لم أتكلم مع بيتكوفيتش بعد وأتمنى له التوفيق”

أكد الدولي الجزائري بغداد بونجاح جاهزيته الكبيرة لتقديم الإضافة المرجوة منه في الدورة الودية التي ستحتضنها الجزائر.

وقال بغداد بونجاح في تصريح لـ “النهار” خلال حلوله بمطار هواري بومدين، اليوم الاثنين “لم أتكلم مع المدرب، أتمنى له التوفيق، و اعلم جيدا أنه مدرب جيد، و عمل مع فريق لازيو بالكأس”.

وقال بونجاح عن الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش “أتمنى له التوفيق، أعرف جيدا أنه عمل مع منتخب سويسرا، و مع عدد من الأندية الأوروبية، بالتوفيق لنا جميعا”.

كما أضاف ابن مدينة وهران”فرصة جديدة للتعرف إلى مدرب جديد و لاعبين جدد و نحن كمحترفين سنعمل على تقديم الخبرة التي نمتلكها”.

وكان مهاجم السد القطري قد دخل في التربص التحضيري اليوم الاثنين، في أول حصة تدريبية جرت بملعب سيدي موسى.