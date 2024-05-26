بونجاح: “لم أكن أتوقع البقاء في السد لـ 9 سنوات وأكون جزءا من تاريخه”

تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عن المسيرة الطويلة التي قضاها في نادي السد القطري، مبدياً فخره الكبير بما حققه مع هذا الأخير.

وصرّح بونجاح، في حوار لموقع نادي السد: “لم أكن أتوقّع أن أبقى لـ 9 سنوات في نادي السد، وأكون جزءا من تاريخه”.

كما أضاف: “التحقت بفريق السد، بعمر 24 سنة، وتعلّمت الاحتراف في هذا النادي بمساعدة كبيرة من المسؤوليين”.

وأردف: “كانت فترة رائعة، أين عشت مع النادي أفراحا كبيرة، بالإضافة لبعض الخيبات، وهذه هي كرة القدم”.

وتابع: “أنا فخور بتقمض ألوان السد، الذي تعلمت فيه أشياءً كثيرة، مثل كيف أن تكون لاعبا محترفا، وتفوز بالبطولات”.

وختم بغداد بونجالح: “بالنسبة لي مسيرتي كانت ناجحة مع فريق السد، الذي اعتبره من أنجح الأندية في الخليج، والدول العربية”.