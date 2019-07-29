بونجاح مرشح لتعويض فالكاو في موناكو

دخل مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري، ضمن اهتمامات نادي موناكو الفرنسي، تحسبا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن إدارة نادي موناكو، وضعت بغداد بونجاح، ضمن قائمة اهتماماتها، بعد انبهارها بآدائه، خلال “كان 2019”.

ويأتي إهتمام إدارة نادي موناكو، بمهاجم الخضر، في إطار سعيها لتعويض الرحيل المرتقب لمهاجمهم راداميل فالكاو.

يذكر أن بغداد بونجاح (27 عام)، يتواجد أيضا ضمن قائمة إهتمامات نادي نانت الفرنسي، بالرغم من أنه لازال مرتبطا بعقد مع ناديه السد القطري إلى غاية 2023.