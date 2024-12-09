 بونجاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ11 من الدوري القطري

رشحت مؤسسة دوري نجوم قطر، الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال، لجائزة أفضل لاعب عن الجولة الـ11.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل عن هذه الجولة، والتي ضمت اسم بونجاح.

وينافس الدولي الجزائر، على هذه الجائزة، ستة لاعبين آخرين، أكرم عفيف، محمود تريزيجي، أنطونيو مانسي، أحمد بشير، فرجاني ساسي، وجوليان دراكسلر.

ويأتي ترشيح بغداد بونجاح، لهذه الجائزة، نظير تألقه في المباراة الأخيرة لناديه الشمال، أين ساهم بهدف، وتمريرة حاسمة في فوزهم على نادي الوكرة.