بونجاح مرشح لجائزة لاعب الموسم في قطر

اختير المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في قطر، للموسم المنقضي 2025-2026.

وكشف الحساب الرسمي لدوري نجوم “بنك الدوحة” القطري. اليوم الاثنين. عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة لاعب الموسم.

وتقدم بونجاح، مهاجم الشمال القائمة، رفقة زميله في ناديه السابق السد. أكرم عفيف. إلى جانب البرازيلي روجر غيديس. نجم نادي الريان.

يشار إلى أن الدولي الجزائري. الغائب عن تربص مارس الماضي. لخيارات فنية على موسم استثنائي رفقة الشمال. الذي لعب معه في الدوري 18 مباراة. سجل خلالها 9 أهداف مقابل 4 تمريرات حاسمة.