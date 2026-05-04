إعــــلانات
الرياضة

بونجاح مرشح لجائزة لاعب الموسم في قطر

بقلم محمد لمين صحراوي
بونجاح مرشح لجائزة لاعب الموسم في قطر
  • 109
  • 0

اختير المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في قطر، للموسم المنقضي 2025-2026.

وكشف الحساب الرسمي لدوري نجوم “بنك الدوحة” القطري. اليوم الاثنين. عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة لاعب الموسم.

وتقدم بونجاح، مهاجم الشمال القائمة، رفقة زميله في ناديه السابق السد. أكرم عفيف. إلى جانب البرازيلي روجر غيديس. نجم نادي الريان.

يشار إلى أن الدولي الجزائري. الغائب عن تربص مارس الماضي. لخيارات فنية على موسم استثنائي رفقة الشمال. الذي لعب معه في الدوري 18 مباراة. سجل خلالها 9 أهداف مقابل 4 تمريرات حاسمة.

Peut être une image de ‎football et ‎texte qui dit ’‎AWARDS 日.更ま！ AWARD NOMINEES PLAYER 2025/2026 SEASON لجائزة ون المرشحون لاعب أفضل 2026/2025 موسم B OATAR AIRWAY തശിക്കി MultiBank عفيف أكرم A.AFIF جيديس روجرجيديس روجر R.GUEDES بونجاح بغداد B.BOUNEDJAH G QSL‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/VBcCL
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر