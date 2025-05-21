بونجاح مرشح لجائزة لاعب الموسم في قطر

اختير مهاجم “الخضر” ونادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، للموسم المنقضي 2024-2025.

وكشف حساب “دوري نجوم قطر” عبر منصة “إكس” عن قائمة تضم 3 أسماء مرشحين لجائزة أفضل لاعب، يتقدمها بونجاح.

وسينافس هداف “الخضر” كل من النجم القطري، أكرم عفيف، زميله في فريقه السابق السد، إلى جانب الألماني يوليان دراكسلر، لاعب الأهلي.

وبالرغم من أن الشمال أنهى الموسم في المركز الـ 6. وغادر كأس أمر قطر مبكرا، إلا أن بونجاح. بصم على مستويات كبيرة، ونجح في تسجيل 19 هدفا مقابل 10 تمريرات حاسمة، في 23 مباراة.