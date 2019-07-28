بونجاح مرشح للإلتحاق بزميله عبيد

دخل الدولي الجزائري يغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري، ضمن اهتمامات نادي نانت الفرنسي، الساعي لتدعيم صفوفه بمهاجم، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن بغداد بونجاح، جذب إهتمام مدرب نانت، وحيد حاليلوزيتش، بالنظر لمردوده في (كان 2019).

ومن جهته، يطمح مسؤول الإستقدامات في نادي نانت، شريف وجاني، للظفر بصفقة مواطنه بونجاح، وضمه لتشكيلة “الكناري”.

وفي حال استقرار مسؤولي نانت، على إسم بغداد بونجاح، سيكون عليهم إقناع إدارة السد القطري، لبيع عقد مهاجمهم الجزائري، المرتبط مع الفريق إلى غاية 2023.