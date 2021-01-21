بونجاح مرشح للتشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

يتواجد المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح ضمن قائمة المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2020.

واختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي 9 مهاجمين، فاتحاً التصويت أمام الجماهير لاختيار ثلاثة لاعبين اعتباراً من اليوم حتى 25 من جانفي الحالي، على أن يتم إعلان النتائج يوم 26 جانفي، حيث ستتم تسمية التشكيلة المثالية باختيارات الجماهير، والتشكيلة المثالية وفقاً للإحصائيات الرقمية.

وضمت القائمة إلى جانب بونجاح كلاً من: جونيور نيغراو – أولسان هيونداي، آدو أونايو – يوكوهاما مارينوس، آلين – بكين الصيني، عبدالرزاق حمدالله – النصر، ترينت بوهاغيار – سيدني، مهدي عبدي قارا – بيرسيبوليس، يون جو تاي – سيول، بيورن يونسن – أولسان هيونداي.