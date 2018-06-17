بونجاح: “من يلعب مع تشافي لا يخاف اللعب في أي دوري”

بدى لاعب السد القطري “بغداد بونجاح” واثقا من إمكانياته، ويريد إثبات نفسه في الدوريات الأوروبية، كما أكد أن اللعب مع تشافي يجعله لا يخاف اللعب في أي دوري آخر.

وقال بونجاح في تصريحات لمجلة “أونز مونديال”: “أنا أثق في إمكانياتي في كرة القدم”.

وأضاف: “في سن الـ20 لعبت مع المنتخب الوطني في ظل وجود بلحاج، بوقرة وغيرهم وتدربت معهم بصفة عادية جدا”.

وتابع: “ألعب مع تشافي كل يوم، لماذا أخاف الإحتراف في أوروبا، لست أقل مستوى من اي لاعب آخر “.

وختم كلامه: “أريد اللعب في الدوري الإسباني أو الفرنسي، لكن الباب مفتوح أمام كل الدوريات الأخرى”.