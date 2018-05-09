بونجاح مهدد بعقوبة قاسية من الإتحاد الآسيوي

اشتكى النادي الأهلي السعودي، الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لدى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب حركة غير رياضية قام بها بونجاح.

وكشفت الصحافة السعودية، أن إدارة الأهلي السعودي، لم تتقبل ما بدر من بونجاح، اتجاه حكم مباراة السد والأهلي، لحساب دوري أبطال أسيا.

حيث أشار بونجاح، خلال هذه المباراة، بيده للحكم المساعد في إحدى اللقطات، متهما إياه بتلقي رشوة من إدارة الأهلي السعودي.

وفي هذا الخصوص، أوضح نائب رئيس لجنة الإنضباط في الإتحاد الآسيوي، حميد الشيباني، لموقع “الرياضية”، أن إشارة بونجاح، مخالفة أخلاقية وتستوجب الإيقاف.

وأضاف أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراء قبل لقاء العودة بين الفريقين، والذي سيلعب بالسعودية، الإثنين المقبل.