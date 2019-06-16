بونجاح: “مواجهة مالي مُهمّة قبل كأس إفريقيا”

أكد مهاجم الخضر “بغداد بونجاح”، أن مواجهة “مالي” ستكون مهمة كثيرا للمنتخب الوطني قبل دخول غمار البطولة الإفريقية.

وقال “بونجاح” في تصريحات نقلها موقع “دي زاد فوت” على هامش الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة “مالي”: “النتيجة لا تهم أمام مالي بقدر ما يهم الأداء والعمل التكتيكي الذي يطلبه منا المدرب”.

وأضاف: “نسعى لتحقيق الفوز لكي ندخل كأس إفريقيا بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع: “المباريات الودية من أجل تصحيح الأخطاء، مباراة مالي ستجعلنا ندخل المنافسة الإفريقية بقوة، فالخصم لديه لاعبين مميزين”.