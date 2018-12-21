بونجاح: “مولودية وهران فريق القلب وأتمنى أن يستعيد أمجاده”

كشف الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مدى تعلقه بنادي مولودية وهران، الذي يعتبره فريق القلب، متمنيا له الخروج من أزمته الحالية.

وصرح بونجاح، خلال تكريمه من طرف جمعية “راديوز”: “مولودية وهران هو فريق القلب بالنسبة لي، وأتمنى أن يخرج من أزمته لإسعاد أنصاره”.

وأضاف: “منذ صغري وأنا مناصر وفي لمولودية وهران، وأتمنى أن يعود الفريق لتحقيق الألقاب في المواسم القليلة المقبلة”.

وبخصوص فريقه السابق، اتحاد الحراش، قال مهاجم الخضر: “اتحاد الحراش، هو أول نادي منحي الفرصة للعب في القسم المحترف الأول”.

ولم ينسى بغداد بونجاح الفريق الذي بدأ فيه مشواره الكروي، أين صرّح: “رائد شباب غرب وهران، يعد الفريق الذي تربيت فيه”.