بونجاح مُرشح لجائزة لاعب الموسم في قطر

رُشح النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري بغداد بونجاح للتتويج بجائزة جديدة في دوري نجوم قطر عقب تألقه الكبير في الموسم المنقضي.

إبن ولاية وهران تواجد في القائمة المُصغرة للاعبين المعنيين بالتنافس على جائزة أفضل لاعب في موسم 2020-2021 في دوري نجوم قطر.

الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر قائمة اللاعبين المعنيين، والتي ضمت إضافة الى بونجاح كل من سانتي كازورلا لاعب السد و ادملسون جونيور لاعب الدحيل.