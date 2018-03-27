عاجل

بونجاح :”مُستوانا مُرتفع وسنواجه إيران من أجل الفوز”

الرياضة
  • -
  • 0
بونجاح :”مُستوانا مُرتفع وسنواجه إيران من أجل الفوز”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الدولي الجزائري، بغداد بونجاح مُتفائلا قبل المواجهة الودية المُرتقبة عشية اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره الإيراني بمدينة “غراز” النمساوية.

وصرح هدّاف السد القطري قائلا :”إيران مُتأهلة لكأس العالم، وهي مُنافس قوي ولديها دفاع صلب، ومُلاقاتها سيكون أمرا إيجابيا لنا”

وواصل :”ومن جهتنا نمتلك لاعبين لهم مُستوى مُرتفع وينشطون في أندية مُحترمة، وسندخل المواجهة من أجل الفوز إن شاء الله”.

وسيتواجد إبن الباهية وهران أساسيا لثاني مرة على التوالي كرأس حربة صريح، وذلك بعد عرضه المميز أمام تانزانيا وتسجيله لثنائية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital