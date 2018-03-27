بونجاح :”مُستوانا مُرتفع وسنواجه إيران من أجل الفوز”

ظهر الدولي الجزائري، بغداد بونجاح مُتفائلا قبل المواجهة الودية المُرتقبة عشية اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره الإيراني بمدينة “غراز” النمساوية.

وصرح هدّاف السد القطري قائلا :”إيران مُتأهلة لكأس العالم، وهي مُنافس قوي ولديها دفاع صلب، ومُلاقاتها سيكون أمرا إيجابيا لنا”

وواصل :”ومن جهتنا نمتلك لاعبين لهم مُستوى مُرتفع وينشطون في أندية مُحترمة، وسندخل المواجهة من أجل الفوز إن شاء الله”.

وسيتواجد إبن الباهية وهران أساسيا لثاني مرة على التوالي كرأس حربة صريح، وذلك بعد عرضه المميز أمام تانزانيا وتسجيله لثنائية.