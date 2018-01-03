بونجاح مُعجب بنجم الفريق البافاري

خطف المُهاجم الدولي الجزائري ولاعبُ “السد” القطري “بغداد بونجاح” الأنظار بظهوره رفقة الدولي الكولمبي “خاميس رودريغيز” لاعبُ فريق “بايرن ميونيخ”.

وظهر إبن مدينة الباهية “وهران” في صورة تذكارية مع هداف مونديال البرازيل 2014 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقام لاعبُ الخضر بنشر الصورة أمسية اليوم الأربعاء على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

يُذكر أن الفريق الألماني مُتواجد بالدوحة القطر منذ أيام لإجراء تربص تحضيري تحسبا للتحديات التي تنتظر أشبال المُدرب “يوب هاينكس”.

بينما يُجري “بونجاح” برنامج إعادة التأهيل للعودة بسرعة إلى الميادين بعد تعرضه لإصابة منذ شهر تقريبا.