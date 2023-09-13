بونجاح: “نرحب بكل لاعب قادر على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني”

تحدث مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، عن الأسماء الجديدة المرشحة لتدعيم المنتخب الوطني، مؤكدا ترحيبه بكل من هو قادر على تقديم الإضافة.

وصرح بونجاح، لتلفزيون “النهار”: “نحن نرحب بأي لاعب قادر على تقديم الإصافة اللازمة للمنتخب الوطني

كما أضاف: “نحن هنا من أجل الشعب الجزائري، والعلم الوطني، وكل من بامكانه منح الإضافة مرحب به معنا”.

وأردف مهاجم الخضر: “منتخبنا شهد تغييرات عديدة، بتواجد لاعبين شبان، أغلبهم يشارك لأول مرة في افريقيا”.

وتابع بغداد بونجاح: “مثل هذه المباريات التي نخوضها خارج قواعدنا، تمنح الخبرة اللازمة للاعبين الجدد، للتأقلم مع الأجواء الإفريقية”.