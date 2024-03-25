بونجاح :”نسعى لتعويض الغيابات المؤثرة خلال مباراة جنوب إفريقيا”

أكد مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح جاهزيته لقيادة رفقائه لتقديم مستويات كبيرة خلال التحديات القادمة.

وقال بغداد بونجاح في تصريح له خلال المنطقة المختلطة “نملك مجموعة جيدة و مدرب جديد، سنحضر للتحديات المقبلة بلعب مباراة لمباراة، المدر بجرب عدد من المدربين و خطة جديدة، و من جانبنا نسعى للتأقلم بشكل اكبر رغم أني لم اخفي أننا تأقلمنا”.

كما أضاف مهاجم السد القطري “الغيابات ستؤثر علينا حتما، و من سيلعب في مكان اللاعبين، سيسعى حتما لتقديم مستويات كبيرة”.