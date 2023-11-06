بونجاح: “نشعر بخيبة أمل كبيرة ونعتذر لجماهيرنا”

عبّر الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، عن خيبة أمله الكبيرة عقب هزيمتهم في مواجهة الفيصلي لحساب دوري أبطال آسيا.

ونقل الحساب الرسمي لنادي السد، على منصة “X”، تصريحات بونجاح، عقب هذه المباراة أين قال: “نشعر بخيبة أمل كبيرة”.

كما أضاف المهاجم الدولي الجزائري: “نتحمل مسؤولية هذه الخسارة أمام النادي الفيصلي، ونعتذر لجماهيرنا”.

يذكر أن بغداد بونجاح، شارك أساسيا في هذه المباراة، التي انتهت بفوز النادي الفيصلي بثنائية نظيفة.